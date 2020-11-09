Така капуста є легкою та корисною стравою, але при цьому й дуже ситною.

Тушкована капуста з грибами – чудова страва, яка є поживною, але при цьому дуже легкою і корисною. Її можна подавати як гарнір або як самостійну страву.

Готується вона досить просто й швидко, але це залежить від виду грибів, які використовуються. Тушкувати капусту можна з будь-якими грибами: як магазинними гливами або печерицями, так і з будь-якими лісовими грибами.

Тушкована капуста з грибами

Гриби - 500 г

Олія - 5-6 ст. л.

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Томат-пюре - 2 ст. л.

Капуста - 1 кг

Оцет 3% - 1 ст. л.

Цукор - 1 ст. л.

Борошно - 1 ст. л.

Лавровий лист - 1 шт.

Бульйон грибний (або вода) - 0,5 ст.

Перець чорний мелений - 0,25-0,5 ч. л.

Сіль - 0,5-1 ст. л.

Почистити і помити цибулю. Нарізати тонкими кільцями або півкільцями.

Гриби промити, очистити. Обшпарити їх окропом, порізати на шматочки.

Читайте такожСоковитий пиріг з грибами: як приготувати ароматну випічкуНагріти сковороду, налити 2-3 столові ложки олії. Обсмажити на сковороді гриби на середньому вогні разом із цибулею. Смажити, помішуючи, 10 хвилин.

Капусту нашаткувати, покласти в каструлю, додати столову ложку олії, 0,5 склянки води або грибного бульйону.

Накрити каструлю кришкою й тушкувати на найменшому вогні капусту 40 хвилин.

Додати підсмажені з цибулею гриби, томат-пюре, оцет (якщо використовується квашена капуста, то можна не додавати), цукор, сіль, лавровий лист, перець і добре перемішати.

Продовжувати тушкувати капусту з грибами до готовності ще 10 хвилин.

Тим часом розігріти сковороду, налити 2 столові ложки олії. Додати борошно й обсмажити до однорідного стану, впродовж однієї хвилини постійно розмішуючи.

Коли тушкована капуста з грибами буде готова, додати обсмажене з олією борошно, розмішати та прокип'ятити.

Тушкована капуста з грибами і картоплею

Капуста - 0,5 качана

Цибуля - 1 шт.

Картопля - 4-5 шт.

Гриби сушені маленькі - 15-20 шт.

Петрушка - кілька гілочок

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Оцет 6% - за бажанням

Олія - 2-3 ст.л.

Попередньо залити сушені гриби киплячою водою, накрити кришкою і дати їм набрякнути кілька годин.

Всі овочі помити під проточною водою. Очистити цибулю й картоплю.

Розігріти в сковороді олію. Віджати гриби (воду, в якій вони перебували, не виливати), великі розрізати на чотири частини. Обсмажити гриби до рум'яної скоринки.

Додати нарізану цибулю, обсмажити разом із грибами 5 хвилин.

Нарізати тонкою соломкою капусту, обсмажити разом із грибами 5-7 хвилин.

Щойно капуста стане злегка м'якою, слід відразу додавати картоплю. Перемішайте, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати 10-15 хвилин.

Влити воду від грибів, злегка посолити, поперчити. За бажання можна додати трохи оцту для кислоти. Тушкувати на тихому вогні до повної готовності картоплі. На цьому етапі можна додати часник та лавровий лист.

Коли картопля буде повністю готова, порізати зелень, посипати нею овочі. За потреби ще посолити і поперчити, перемішати та вимкнути плиту.

Тушкована капуста з печерицями і свинячою грудинкою

Білокачанна капуста - 600-700 г

Печериці - 300 г

Варено-копчена свиняча грудинка - 100 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Солодка паприка - 1 ст. л.

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці. Свинячу грудинку нарізати невеликими шматочками, викласти на розігріту сковороду й прогріти. Додати цибулю і моркву, обсмажити все разом до золотистого кольору.

Читайте такожСмачні страви з броколі: як приготувати суп, запіканку та пирігКапусту нашаткувати. Викласти її в сковороду до цибулі та моркви, посолити, поперчити, перемішати. Готувати на середньому вогні, поки капуста не зменшиться в обсязі, потім накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні близько 30 хвилин.

Печериці нарізати тонкими півкільцями. Викласти їх у суху сковороду без олії, випарувати рідину й обсмажити впродовж 3-4 хвилин.

Вкинути до капусти шампіньйони та перемішати. Додати паприку і лавровий лист, перемішати і тушкувати під кришкою на повільному вогні ще близько 15 хвилин.

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Автор: УНІАН