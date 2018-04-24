Жителів Львівської області попереджають про грози та сильний вітер

14:31, 24 квітня 2018
Регіони
239 0
Жителів Львівської області попереджають про грози / фото УНІАН

Читайте такожСиноптик розповіла, якою буде погода на травневі свята

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Так, 24 квітня на території області місцями грози, подекуди пориви західного вітру до 15-20 м/с.

Згідно з прогнозом, погода у Львові та області завтра покращиться: буде тепло та сонячно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #погода#Львів#гроза