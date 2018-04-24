Жителів Львівської області попереджають про грози та сильний вітер
14:31, 24 квітня 2018Регіони
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Жителів Львівської області попереджають про грози / фото УНІАН
У вівторок, 24 квітня, у Львівській області очікуються грози та подекуди сильний вітер.
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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.
Так, 24 квітня на території області місцями грози, подекуди пориви західного вітру до 15-20 м/с.
Згідно з прогнозом, погода у Львові та області завтра покращиться: буде тепло та сонячно.
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