Жителів Львівської області попереджають про грози та сильний вітер

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У вівторок, 24 квітня, у Львівській області очікуються грози та подекуди сильний вітер.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Так, 24 квітня на території області місцями грози, подекуди пориви західного вітру до 15-20 м/с.

Згідно з прогнозом, погода у Львові та області завтра покращиться: буде тепло та сонячно.