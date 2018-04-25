У Львівській області оголосили штормове попередження
12:31, 25 квітня 2018Регіони
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На більшій частині території збережеться надзвичайна пожежна небезпека.
На Львівщині очікуються грози / фото УНІАН
Сьогодні, 25 квітня, у Львівській області та Львові місцями очікуються грози.
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Про це повідомляє прес-служба Львівського регіонального центру з гідрометеорології.
"25 квітня місцями грози, вночі та вранці подекуди туман, видимістю 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні на більшій частині території збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас), місцями середня – (3-й клас), лише в Турківському районі мала – (2-й клас).
Завтра погода у Львові буде хмарною, трохи похолодає - до +18°.
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