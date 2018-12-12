На Вінниччині відкрився фестиваль хорового мистецтва "Співає Поділля Леонтовича"

У фестивалі беруть участь десятки колективів, які є найактивнішими учасниками культурно-мистецьких заходів області.

Сьогодні, 12 грудня, у концертній залі Вінницького коледжу культури і мистецтв імені М.Леонтовича відбулось урочисте відкриття обласного фестивалю хорового мистецтва «Співає Поділля Леонтовича» з нагоди відзначення 141-ї річниці від дня народження видатного українського композитора.

У фестивалі беруть участь десятки колективів, які є найактивнішими учасниками культурно-мистецьких заходів області, лауреати обласних та всеукраїнських фестивалів-конкурсів хорового мистецтва.

На початку заходу відбулась презентація нового хорового колективу – Подільського камерного хору «Леонтович-капела» Вінницької обласної філармонії ім. М.Леонтовича (художній керівник та диригент – Ольга Бабошина).

«Леонтович-капела» представила музичний твір у обробці М.Леонтовича «Тебе, бога, хвалим» і театралізоване хорове дійство «На Рождество» в обробці Андрія Сиротенка.

З вітальним словом до учасників фестивалю звернулися голова облдержадміністрації Валерій Коровій, його заступник Ігор Івасюк та начальник управління культури і мистецтв Вінницької ОДА Станіслав Городинський.

Валерій Коровій у своєму виступі наголосив, що створення «Леонтович-капели» є важливою подією для Вінниччини:«Цьогорічний фестиваль поєднується із історичною подією, про яку ми дуже давно говорили. Фактично ми були присутні на презентації камерного хору «Леонтович-капела». Це ті сакральні речі, які не піддаються жодним математичним розрахункам, але саме в такий спосіб виростає і міцніє народ, утверджується нація. Це те, що передається від матері до дитини, позитивна енергія, яка долинає через спів та мову, виховуючи любов до власної землі та бажання творити добро. Це те, чого зараз дуже потребує українське суспільство».

Очільник області підкреслив, наскільки принциповим для області є рух уперед, відповідно до Перспективного плану розвитку регіону: «Ще кілька років тому ніхто не вірив, що ми реанімуємо музей - садибу Леонтовича, а сьогодні туди приїздить багато гостей, представників діаспори, які дивуються, що нам вдалося це зробити у такий непростий час».

Ігор Івасюк та Станіслав Городинський також підкреслили поступальний рух Вінниччини у розвитку культури, професійний підхід влади до її майбутнього – зокрема, створення у досить короткий проміжок часу симфонічного оркестру та камерного хору.

В рамках заходу відбулось нагородження лауреатів Всеукраїнської премії Миколи Леонтовича, яка була заснована у минулому році до 140-річчя композитора.

За підсумками конкурсу, в 2018 році премію присуджено: у номінації «Професійні хорові колективи» Академічному камерному хору ім. Дмитра Бортнянського з м. Чернігів (художній керівник та диригент Іван Богданов).

Геннадій Білявський з Вінниці став лауреатом премії Миколи Леонтовича у номінації «професійні композитори».

Концертну програму фестивалю відкрили юні учасники хору молодших класів «Пролісок» ВДШМ «Вишенька», які виконали українську народну пісню «Гагілка».

Загалом, усі колективи-учасники демонстрували високий рівень виконавської майстерності, сценічної культури, цікавий репертуар, в якому переважали хорові твори М.Д.Леонтовича та обробки українських народних пісень, хорові твори сучасних українських композиторів, а також місцевих авторів.

У фіналі першого дня фестивалю прозвучав безсмертний «Щедрик» Миколи Леонтовича.