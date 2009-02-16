Мін‘юст спростовує інформацію деяких ЗМІ про реєстрацію розпорядження КМДА щодо тарифів на ритуальні послуги

Міністерство юстиції України спростовує інформацію деяких засобів масової інформації про реєстрацію розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги у столиці.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Міністерства юстиції України заяві у зв‘язку з поширенням у ЗМІ повідомлення про начебто реєстрацію 6 лютого 2009 року в Головному управлінні юстиції в місті Києві розпорядження Київської міськдержадміністрації «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг».

Міністерство юстиції заявляє, що за інформацією, наданою Головним управлінням юстиції в місті Києві, станом на 16 лютого 2009 року розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» на державну реєстрацію до Головного управління юстиції в місті Києві не подавалось.

Як повідомляв УНІАН, розпорядження КМДА № 81 від 26 січня 2009 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» було опубліковано у газеті “Хрещатик” (випуск від 13 лютого 2009 р). В газеті даних про реєстрацію документа немає.