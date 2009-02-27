КС визначився щодо указу Президента про заступників міністра оборони

У понеділок, 2 березня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 25 лютого Рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про деякі питання здійснення керівництва у сферах національної безпеки і оборони».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, у вищезазначеному указі визначено, що:

– матеріали щодо погодження кандидатур на посади першого заступника, заступника міністра оборони України подаються Президентові України міністром оборони України до внесення Кабінетові міністрів України подань про призначення відповідних осіб на зазначені посади;

– Служба безпеки України, Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, в разі потреби подають до 1 травня Президентові України пропозиції щодо змін загальної структури, чисельності відповідно СБУ, Збройних Сил України, інших військових формувань на наступний календарний рік;

– плани i строки проведення навчань, тренувань із залученням об’єднань, з’єднань, військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань (крім навчань, тренувань, що проводяться за участю підрозділів збройних сил інших держав) погоджуються з Президентом України (абзац четвертий).

Народні депутати вважають, що Президент, видавши указ, вийшов за межі встановлених Конституцією України повноважень. При цьому вони наголошують на його втручанні у здійснення повноважень Кабміну у сфері кадрової політики щодо підпорядкованих йому міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що, на їхню думку, суперечить вимогам статей 5, 6, 8, 19, 85, 92, 106, 113, 116, 120 Конституції України.

Початок о 14.00. Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Анатолія ГОЛОВІНА.

Акредитація журналістів здійснюється за телефонами 238-10-80, 238-11-38 сьогодні, 27 лютого, до 16.40 та у понеділок, 2 березня, до 12.30.