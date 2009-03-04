У Сумах затримано 18-річну викрадачку дитини

У Сумах затримано 18-річну викрадачку маленької дитини.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Сумського МВУМВС України в Сумській області Володимир КУЗЬМЕНКО, близько 3-ї години ночі 1 березня до чергової частини сумської міліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що вночі з дитячого ліжка зникла її однорічна донька.

Вона пояснила міліціонерам, які прибули на місце пригоди, що ввечері у суботу у них вдома були гості. У невеликій компанії молодих людей та дівчат випили чаю та пива, а потім між одним із гостей та господарем виник конфлікт, після якого скривджений гість зі своєю дівчиною залишили приміщення. Господарі після вечірки пішли вночі до крамниці за молоком для дитини, перед цим поклавши її спати, а коли повернулися, дівчинку вдома не виявили. Кілька годин вони вели пошук самостійно, а потім звернулися до міліції.

Для пошуків дитини було створено оперативний штаб, який очолив перший заступник начальника УМВС України в Сумській області полковник міліції Микола УСТИМЕНКО. Пошуком займалися також курсанти училища професійної підготовки працівників міліції, оперативники кримінального розшуку, дільничні міліціонери. Були перекриті автовокзал, залізничний вокзал та станції в окрузі.

Перевірялися декілька версій зникнення. Міліція з’ясувала, що до злочину може бути причетна 18-річна громадянка А. Правоохоронці, відпрацювавши місця, де може з’явитися підозрювана, увечері того ж дня затримали зловмисницю. Дитина, яка справді виявилася у неї, була повернута батькам.

Як пояснила затримана, отримана у гостях образа не давала їй спокою і в неї виникла думка помститися – забрати та сховати дитину. Поки батьки дівчинки ходили до крамниці, зловмисниця непоміченою проникла до незачиненого будинку і забрала дитину. Загорнула її у власну куртку, зупинила на вулиці таксі та виїхала за місто до одного з дачних кооперативів, де у знайомих залишилася разом з дитиною. А вже наступного дня її затримала міліція.

Проти зловмисниці порушено кримінальну справу за статтею 146 ч. 2 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Зловмисниці може загрожувати до 5 років обмеження або позбавлення волі. Слідство триває.