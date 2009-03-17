За 4 тис. гривень хабара затримано голову сільради

У Запорізькій області під час отримання хабара за здачу в оренду землі затримано голову сільради.

Як розповіли УНІАН у керівництві Запорізького ГУ міліції, жінку, голову однієї з сільських рад Гуляйпільського району Запорізької області затримали працівники управління боротьби з економічною злочинністю на місці злочину - безпосередньо після отримання 4 тис. грн.

”Гроші вимагали та отримали від 2 місцевих жителів як плата за надання головою сприяння в придбанні будівлі колишньої лазні та отриманні права оренди на земельну ділянку для її подальшого використання для підприємницької діяльності”, - повідомили в міліції.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - ”Отримання хабара, у поєднанні з вимаганням”, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Триває слідство.