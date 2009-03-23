Харківська міліція провокувала масову бійку на «Барабашове»?

Адміністрація харківського торгового центру «Барабашове» і представники міської влади в суботу, 21 березня, запобігли масовим заворушенням, спровокованим діями працівників харківської міліції щодо підприємців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТЦ «Барабашове».

Прес-служба заявляє, цього дня міська міліція здійснила «безпрецедентну за своїм масштабом централізовану атаку» на ТЦ «Барабашове». Зокрема, стверджує прес-служба, вранці до торгового центру з`їхалися автобуси та десятки легкових автомобілів з працівниками харківської міліції, після чого кілька груп працівників міліції почали рейди на території ринку з метою «пошуку контрафактної продукції та перевірки паспортного режиму». При цьому до адміністрації ТЦ «Барабашове» почали звертатися підприємці із заявами про зникнення товару, а також зі скаргами на загрози та здирство працівників міліції.

Тим часом поява міліції на торгових майданчиках «Шкіра та хутро» й «Дитячі іграшки» мало не переросла в масову бійку. Так, повідомляє прес-служба, у представників міліції полетіли картонні коробки та торговельне сміття, почали лунати заклики до силового захисту. Після цього на знак протесту проти дій міліції близько 2 тис. підприємців на 4 години перекрили рух транспорту на перехресті вулиць 50-річчя ВЛКСМ і Академіка Павлова. Адміністрація торгового центру змушена звернутися до Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА і народних депутатів з проханням про припинення рейдів МВС і недопущення переростання невдоволення підприємців у масові заворушення. Після приїзду на територію «Барабашового» М.ДОБКІНА і кількох народних депутатів дорогу розблокували, а керівництво міліції дало команду підлеглим залишити територію торгового центру, сказано в повідомленні.

Тому прес-служба «Барабашового», оцінюючи дії міліціонерів на території центру як «незаконні» і «неправомірні», заявляє, що адміністрація ТЦ і юристи міськвиконкому зараз допомагають потерпілим від дій працівників харківської міліції в написанні скарг у прокуратуру і судових позовів. Своєю чергою народні депутати-харків`яни пообіцяли ініціювати звернення до міністра внутрішніх справ, генерального прокурора України, голови СБУ, прем`єр-міністра України та в комітет ВР з боротьби з організованою злочинністю і корупцією з вимогою «розібратися в ситуації, захистити підприємців від міліційного свавілля і покарати винних».