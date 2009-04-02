У Запорізькій області третій тиждень шукають зниклого міліціонера
15:12, 02 квітня 2009Право
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Пішов на роботу і зник
У Запорізькій області третій тиждень шукають зниклого міліціонера.
Офіційну інформацію про розшук 41-річного Олександра БАРАНОВА опублікував центр громадських зв`язків Запорізького головного управління міліції на сайті ГУ МВС України в Запорізькій області.
Згідно з повідомленням, О.БАРАНОВ 11 березня 2009 р. о 7.30 пішов на роботу і зник: на робочому місці не з`явився і додому не повернувся.
«Про його подальшу долю нічого не відоме», - повідомляє ЦГЗ.
У керівництві Запорізького ГУ міліції УНІАН підтвердили, що зниклий є міліціонером – працівником Державної служби охорони.
Версії зникнення міліціонера, які розглядають правоохоронці, поки не розголошують.
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