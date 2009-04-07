Суди закривають кожен четвертий протокол про корупцію

У Запорізькій області судами закривається кожен четвертий протокол про корупцію, повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на статистику роботи правоохоронних органів і судової системи за 2008 рік.

”У 2008 році працівниками правоохоронних органів складено і направлено до суду 166 протоколів за виявленими фактами порушення Закону України ”Про боротьбу з корупцією”, зокрема щодо посадовців органів місцевого самоврядування - 152 (91,6%) і стосовно держслужбовців місцевих органів виконавчої влади - 14 (8,4%). Судами ухвалено рішення про притягнення до адміністративної відповідальності 125 держслужбовців і посадовців - усього 75,3% від загальної кількості протоколів”, - повідомили в ОДА.

Серед осіб, визнаних судами корупціонерами, 57 (45,6%) - голови сільрад і посадовці органів місцевого самоврядування, 6 (4,8%) - працівники райдержадміністрацій.