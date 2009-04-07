Горбулін сумнівається у здатності СБУ захищати інтереси України

Директор Інституту проблем національної безпеки при РНБО, голова Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України Володимир ГОРБУЛІН піддає сумніву здатність СБУ виконувати функції із захисту інтересів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему «Національна безпека: порядок денний для України».

«Під великим питанням можна сформувати сьогодні завдання як цей орган (СБУ – УНІАН) з урахуванням усіх кадрових трансформацій, що там відбуваються з початку 2000 року, здатен захищати інтереси України», - сказав В.ГОРБУЛІН.