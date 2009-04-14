СБУ встановлює власника затриманого в Ужгороді літака

Служба безпеки України проводить перевірку звернення народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ стосовно встановлення власника затриманого в аеропорту Ужгорода за порушення митних правил літака, яким нібито користувався глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Так, до СБУ надійшло звернення МОСКАЛЯ. Перевірка проводиться», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомлялося, 3 квітня близько 20-ї години ужгородські митники затримали літак, який здійснював переліт Прага-Київ-Ужгород і яким керував американський пілот, за порушення митного законодавства.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, літак нібито було викликано на замовлення В.БАЛОГИ.

Між тим Головне управління МВС у Закарпатській області, яке сприяло працівникам митниці у проведенні перевірки літака, заявило, що причетність В.БАЛОГИ до цього повітряного судна не доведена.

8 квітня в Ужгороді суд своїм рішенням зобов’язав пілота затриманого літака LG Learjet-60 сплатити 1 тис. 200 грн. штрафу за порушення митних правил.