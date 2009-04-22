Влада Києва планує відключати від каналізації боржників за компослуги

Влада Києва планує змусити злісних неплатників за комунальні послуги сплатити борги, застосувавши технічне обмеження доступу до каналізації у їхніх помешканнях.

Про це повідомляє муніципальна газета «Вечірній Київ» (№52 (18387)) з посиланням на директора КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Київській міській державній адміністрації Станіслава КАПЛУНЕНКА.

Видання нагадує, що прокуратура Києва заборонила КМДА стягувати з киян виплати комунальних боргів за допомогою колекторських компаній. Водночас, прокуратура позитивно оцінює прагнення столичної адміністрації зменшити розмір заборгованості та забезпечити стабільність платежів за житлово-комунальні послуги.

Зважаючи на це, міська влада тепер для боротьби зі злісними неплатниками, яких у столиці нараховується майже 7 тис., має намір вдатися до обмеження надання їм послуг, зокрема доступу до каналізації.

«На сьогоднішній день є два способи погашення заборгованості: у судовому порядку або через технічне обмеження надання послуги, яка систематично не оплачується. В місті Києві і в інших містах України є практика технічного обмеження каналізаційних стоків. В існуючій ситуації це майже єдиний дієвий спосіб вирішити питання погашення заборгованості», - зазначив С.КАПЛУНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня ц.р. прокуратура столиці заборонила КМДА стягувати комунальні борги з киян за допомогою колекторських компаній.

Зокрема, прокуратура опротестувала розпорядження КМДА № 1804 від 31 грудня 2008 року «Про механізм співпраці з житлово-експлуатаційними організаціями та споживачами з питань погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги» та № 160 від 12 лютого 2009 року «Про заходи, спрямовані на покращення ситуації зі сплатою за житлово-комунальні послуги», якими затверджено порядок застосування житлово-експлуатаційними організаціями столиці заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної оплати та погашення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, і, зокрема, залучення до її стягнення на конкурсній основі спеціалізованих підприємств, так званих колекторських компаній.

Як пояснила прокуратура, прийняті розпорядження суперечать вимогам чинного законодавства, оскільки стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги має проводити лише балансоутримувач у цивільно-правовому порядку, і врегулювання таких спорів за рішеннями судів виконуються відповідно до закону «Про виконавче провадження».

А тому діяльність спеціалізованих юридичних організацій (колекторських компаній), які за розпорядженням КМДА № 160 уповноважені стягувати заборгованість з боржника, є незаконною, підкреслили в прокуратурі.

Більше того, констатували там, вказані розпорядження КМДА прийняті без процедури опублікування їхніх проектів та без погодження з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві.