Поліція Франкфурта заявляє, що застосувала силу проти Луценка

Як повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на газету “Bild”, Ю.ЛУЦЕНКО провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. Міністра у стані сильного алкогольного сп’яніння затримали після сутички з правоохоронцями. Як пише газета, Ю.ЛУЦЕНКА з його 19-річним сином Олександром через неадекватну поведінку не пропустили на борт літака, який вилітав до Сеула. Українці вчинили сварку із правоохоронцями, грубо лаялися, кидали у них своїми мобільними телефонами і билися, пише видання.

Поліції довелося викликати підкріплення і застосувати силу. Як повідомляє газета, особливо агресивно поводився син міністра, і на нього навіть вдягнули наручники. У відділку в ЛУЦЕНКА-молодшого зафіксували вміст алкоголю у три проміле. Міністру вдалося уникнути тесту на алкоголь, пред’явивши дипломатичний паспорт, пише видання.

Близько опівночі до відділку прибув заступник керівника поліції землі Гессен Ґюнтер ГЕФНЕР, пише “Bild”. У розмові з німецьким колегою, яка, за інформацією видання, тривала близько години, Ю.ЛУЦЕНКУ вдалося «зам’яти» інцидент і уникнути письмового звіту про подію.

У президії поліції Франкфурта-на-Майні «Німецькій хвилі» підтвердили, що інцидент з українським міністром у понеділок мав місце. Німецькі правоохоронці спростовують інформацію про те, що інцидент нібито було «зам’ято». «Це правопорушення зафіксоване у встановленому порядку і щодо нього буде здійснено усі процесуальні заходи», - повідомив речник франкфуртської поліції. «Усі факти, викладені у газеті “Bild” ми підтверджуємо, окрім інформації про кількість проміле у крові затриманого», - сказав речник, повідомляє “Німецька хвиля”.