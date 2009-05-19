Проведення приватизації в країні знову під питанням

Верховна Рада України відмовилась ухвалити Державну програму приватизації на 2008-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту документа в третьому читанні проголосували лише 212 народних депутатів з 420 зареєстрованих у сесійній залі.

Основними пріоритетами проведення приватизації у 2008-2012 роках визначалися оптимізація структури державної власності у виробничій сфері; залучення до приватизації покупців, які мають довгострокові інтереси у розвитку підприємств; підвищення довіри покупців до процесу приватизації тощо.

До процесу приватизації у 2008-2012 роках передбачалося включити насамперед, ті об’єкти, подальше перебування яких у державній власності є неефективним і потребує значних додаткових державних витрат на утримання, на розвиток виробництва, а саме: збиткові підприємства з метою проведення фінансового оздоровлення; дрібні пакети акцій, які не забезпечують здійснення державою вирішального впливу на діяльність таких товариств; об’єкти незавершеного будівництва, які не можуть бути добудовані за рахунок державних коштів; окремо визначені об’єкти, що перебувають на балансах підприємств і подальше перебування яких у державній власності недоцільне.

Проектом програми пропонувалося запровадити планування процесу приватизації, упорядкувати процес формування прогнозованих завдань і визначення об’єктів, приватизацію яких планується розпочати.