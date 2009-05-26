З 1 червня спадщину можна оформити у приватних нотаріусів

З 1 червня українці зможуть оформлювати спадщину у приватних нотаріусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні на брифінгу для преси.

Міністр нагадав, що з 1 червня набувають чинності зміни до закону про нотаріат, які надають право приватним нотаріусам оформлювати спадщину для громадян.

М.ОНІЩУК зауважив, що сьогодні в Україні працює більше 4,5 тисяч приватних нотаріусів, які готові забезпечити цей процес.

Він висловив сподівання, що відтепер черг на оформлення спадщини не буде.