З 1 червня спадщину можна оформити у приватних нотаріусів
16:40, 26 травня 2009Право
5 0
Набувають чинності зміни до закону
З 1 червня українці зможуть оформлювати спадщину у приватних нотаріусів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні на брифінгу для преси.
Міністр нагадав, що з 1 червня набувають чинності зміни до закону про нотаріат, які надають право приватним нотаріусам оформлювати спадщину для громадян.
М.ОНІЩУК зауважив, що сьогодні в Україні працює більше 4,5 тисяч приватних нотаріусів, які готові забезпечити цей процес.
Він висловив сподівання, що відтепер черг на оформлення спадщини не буде.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter