СБУ активізувала роботу з упередження злочинів, подібних Мелітопольському

СБУ активізувала роботу для упередження інцидентів, подібних тому, який трапився вчора у Мелітополі у відділенні Ощадбанку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«У даний момент усі підрозділи СБУ в областях активізували роботу з попередження подібних інцидентів», - сказав він.

Також керівник спецслужби нагадав, що для розслідування злочину, який стався в Мелітополі, до слідчо-оперативної групи, крім міліції та МНС, також входять співробітники СБУ.

Говорячи безпосередньо про затриманого, В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що цей молодик торік притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання і використання вибухових речовин, однак за рішенням Запорізького райсуду провадження у кримінальній справі проти нього було припинено у зв’язку з тим, що він згідно з нормативними положеннями Кримінально-процесуального кодексу перестав бути небезпечним для суспільства.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 червня у відділенні Ощадбанку в Мелітополі в результаті вибухів постраждало 25 чоловік, двоє з них - діти. Стан здоров`я 6 чоловік кваліфікується медиками як тяжкий. За фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтею ”Замах на умисне вбивство, здійснений з хуліганських мотивів, у спосіб, небезпечний для життя багатьох”.

За даними прокурора Запорізької області Валерія КУЛАКОВА, потужність двох вибухів становила більш як 500 г у тротиловому еквіваленті

За попередніми даними, перший вибух - близько 100-150 грамів у тротиловому еквіваленті - стався на порозі відділення Ощадбанку, другий - близько 400 грамів у тротиловому еквіваленті - всередині приміщення банківського відділення.

Сьогодні, 3 червня. перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що затримано головного підозрюваного в організації цих вибухів.

За його словами, головним мотивом злочину були наміри пограбувати це відділення банку.