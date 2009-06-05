В адмінсудах запровадять автоматизовану систему документообігу

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 312 народних депутатів з 403, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом запроваджується автоматизована система документообігу в адміністративних судах. Основними завданнями такої системи стануть: об’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями; надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ щодо них; централізоване зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних документів; підготовка статистичних даних та ін.

Із запровадженням цієї системи вся вхідна кореспонденція, насамперед позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в обов’язковому порядку реєструватимуться в автоматизованій системі документообігу суду.

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюватиметься автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що знаходиться на розгляді у суддів. Справи розподілятимуться незалежно від спеціалізації суддів.

Законом передбачено, що після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду буде заборонено, крім випадків, встановлених законом. Такими випадками відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України можуть бути: зміна складу суду у разі відводу (самовідводу) судді, подання клопотання або ініціатива судді про колегіальний розгляд справи та ін.

Доступ до автоматизованої системи документообігу суду буде надаватися суддям та працівникам апарату відповідного суду в залежності від їх функціональних обов’язків.

Законом також передбачено, що питання функціонування автоматизованої системи документообігу більш детально будуть врегульовані у Положенні, яке буде затверджено Державною судовою адміністрацією України.

Крім цього, законом передбачається кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. З цією метою вносяться зміни до Кримінального кодексу України.