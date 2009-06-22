У п’ятницю відбудеться звіт трьох тимчасових слідчих комісій

У п’ятницю, 26 червня, Верховна Рада заслухає звіти трьох тимчасових слідчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, планується заслухати звіт ТСК з питань з’ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками СБУ Конституції України та чинного законодавства України при виконання своїх службових обов’язків (щодо подій навколо функціонування НАК «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України).

Також планується заслухати звіт ТСК з питань з’ясування обставин щодо порушення Конституції України і законодавства України Севастопольською міськдержадміністрацією та Севастопольською міськрадою, іншими органами виконавчої влади з питань земельних відносин, а також щодо службових зловживань та розкрадання державних коштів при виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку міста Севастополя.

За словами В.ЛИТВИНА, парламент заслухає також попередній звіт ТСК з питань реформування СБУ та його законодавчого забезпечення.

Він також зауважив, що у липні ВР має заслухати звіти ще 5-ти ТСК.