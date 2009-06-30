У Києві за перше півріччя направлено до суду 68 справ хабарників

За перше півріччя поточного року органами прокуратури міста Києва завершено розслідування 68 кримінальних справ за обвинуваченням осіб у вчиненні хабарництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, за даними прес-служби, направлено до суду кримінальну справу стосовно заступника голови Федерації профспілок України – голови наглядової ради ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”. За підписання протоколу та укладання інвестиційної угоди щодо реконструкції одного із санаторіїв він отримав від громадянина Італії хабар на суму 50 тис. дол., нагадали у прокуратурі.

Також завершено кримінальну справу стосовно начальника Управління оренди та приватизації комунального майна райдержадміністрації одного із районів столиці та начальника відділу аналітичної роботи і контролю цього управління. Ці посадовці, діючи в змові з директором одного із приватних підприємств, отримали від приватного підприємця хабара на суму 317 тис. грн. за сприяння йому у приватизації нежитлового приміщення.

Інший резонансний приклад – кримінальна справа щодо начальника відділу УБОЗ ГУ МВС України у Київській області. Він отримав від одного із громадян 6 тис. дол. хабара. У таку суму посадовець УБОЗ оцінив своє сприяння у прийнятті до розгляду заяви громадянина щодо вчинених стосовно нього іншими особами шахрайських дій та проведення перевірки за цією заявою, зазначили в прокуратурі.

До суду направлено і кримінальну справу стосовно заступника директора комунального підприємства „Житній ринок”. Він, віючи за попередньою змовою зі своїм спільником, вимагав та отримав від приватного підприємця хабара на суму понад 14 тис. грн. за надання останньому торгівельного місця.

Санкції статей, за якими пред’явлено обвинувачення вказаним особам, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, зазначили в прес-службі прокуратури Києва.