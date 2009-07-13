Ющенко призначив у себе головного по силовиках
12:41, 13 липня 2009Право
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Колишнього «СБУшника»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Петра ШАТКОВСЬКОГО заступником глави Секретаріату Президента України - Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.
Текст відповідного указу від 13 липня розміщено на офіційному сайті глави держави.
***Генерал-лейтенант П.ШАТКОВСЬКИЙ раніше, зокрема, обіймав посади першого заступника голови СБУ, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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