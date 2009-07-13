Визначено терміни апеляції на певну категорію рішень адмінсуду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до статей 167 і 168 Кодексу адміністративного судочинства України».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Законом передбачено забезпечення права апеляційного оскарження рішень адміністративного суду особами, які беруть участь у справі, але не були присутні на судовому засіданні під час оголошення рішення.

Також законов визначено, що у випадку, коли постанову було проголошено за відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови.