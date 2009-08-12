Квартири виділятимуться пільговикам, хто встав у чергу до 1.01.09р.

Квартири для передачі пільговим категоріям громадян через Державну іпотечну установу (ДІУ) виділятимуться лише тим черговикам, які перебували у черзі для отримання житла до 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів з тим, щоб уникнути зловживань при формуванні черг для виділення квартир.

«Щоб туди не включали нових прибульців», - сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні Кабміну під час обговорення цього питання.

Крім того, вона доручила ДІУ максимально спростити процедуру з викупу квартир.

«Спрощуйте все до мінімуму, щоб шлях від ухвалення рішення урядом до отримання грошей будівельниками був короткий і досить ефективний. І якщо нам треба застосувати різні форми гарантій – хто може - банківські поручительства, хто може - зробити страховку, - зробіть інваріантну систему, щоб вона не була непосильною для будівельників, інакше змісту в цій програмі немає, інакше ми просто витрачаємо час даремно. Треба зробити так, щоб доступ до цих грошей був простим і зрозумілим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Звертаючись до представників будівельних компаній, що були присутні на засіданні Кабміну, прем`єр попросила їх миттєво реагувати на факти спроб хабарництва з боку чиновників під час виконання програми із забезпечення житлом пільговиків.

«Якщо я почую, що десь якийсь чиновник від цього одержав хоч якусь копійчину як хабар. Шановні друзі, я до вас в пайку не йду. Я звертаюся до всіх будівельників, які присутні зараз: не має значення - місцева влада, державна влада, я прошу безпосередньо: є телефон Петра Миколайовича (Петро КРУПКО, міністр Кабінету Міністрів – УНІАН), є телефон Михайла ЛЕВИНСЬКОГО (керівник Секретаріату КМУ – УНІАН). Якщо у вас хтось копійку вимагатиме, я маю про це знати першою, тому що це буде вже як мародерство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що до кінця року уряд через Державну іпотечну установу придбає у будівельних компаній більш як 10 тис. квартир для черговиків-пільговиків.