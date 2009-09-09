Кабмін прийняв 29 актів зі сприяння малому підприємництву
«Захист, спрощення, підтримка…»
Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні прийняв 29 нормативних актів зі сприяння малому підприємництву.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Олександра КУЖЕЛЬ.
За її словами, зокрема, дані нормативні акти вносять зміни до законів або постанов Кабінету Міністрів і спрямовані на захист жінок-підприємців, які йдуть у декретну відпустку, спрощення процедури реєстрації людей, які наймаються на роботу, а також підтримку інвалідів.
Крім того, даними нормативними актами вносяться зміни в умови надання пасажирських послуг таксі, вирішуються питання електронної звітності, єдиного реєстру землі, спрощення декларацій під час створення малого підприємства, методики розрахунку вартості комунального майна, змін в правила користування електроенергією і багато інших питань, покликаних спростити умови роботи малого бізнесу.