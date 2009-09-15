Лавринович заявляє про змову між Ющенком і Конституційним судом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та судді Конституційного суду України “вступили в змову” щодо визнання неконституційним закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що Верховною Радою України було ухвалено два закони, які передбачали правовий механізм притягнення до відповідальності Президента України. За його словами, і закон про ТСК і зміни до закону про Конституційний суд України були визнані неконституційними.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що “сьогодні Президент України стільки правопорушень наробив, що у нього був панічний страх перед цими законами, які могли почати працювати в будь який момент”. “І отже, вступивши в змову з суддями Конституційного суду, вони вирішили зробити таким чином, щоб обидва ці закони перекреслити”, - вважає перший заступник голови ВР. За його словами, КСУ в даній ситуації вийшов “далеко поза межі своєї компетенції”. О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що всім суддям Конституційного суду України, незважаючи “на їх кваліфікацію, яка різна у різних суддів” відомо, що КСУ “має оцінювати правові норми на відповідність Конституції України, а не номери і дати, які проставляються в законі”. За його словами, закони ухвалюють народні депутати України, а “номери і дати ставляться в канцелярії”. О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що зрозумілим є те, що КСУ “не мав розглядати дії посадових осіб секретаріату Верховної Ради України”.

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, “після розгрому в 2007 році в Конституційному суді він (суд - УНІАН) став слухняним і опускає рівень свого авторитету такими діями”.

Перший заступник голови Верховної Ради України зазначив, що є два варіанти виходу із ситуації. За його словами, “перший варіант спокійний, мирний - ще раз повністю пройти всю процедуру, включаючи розгляд в комітетах, а також перше і друге читання, подолання вето”. Він додав: “інший варіант-екстремальний, і я не думаю, що поки що варто вдаватися до цього варіанту”. О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що цей варіант розвитку подій стосується “самого Конституційного суду, зокрема, щодо того, як він може ухвалювати рішення, коли в нього є неконституційна чисельність. Тобто замість 18 суддів є 19 суддів, один з яких не допускається до розгляду справ (йдеться про Сюзанну СТАННІК - УНІАН)”. “Тут є над чим поміркувати, хоча зараз під час виборчої кампанії - це малоактуальний напрямок для роботи”, - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Перший заступник голови Верховної Ради зазначив, що непросто спрогнозувати подальшу долю закону про ТСК у період, коли має стартувати президентська виборча кампанія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України визнав повністю неконституційним закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». В рішенні суду зазначається: «Отже, відсутність під текстом закону, прийнятого за результатами повторного розгляду, належної дати та підпису голови ВР, є порушенням встановленої частиною 4-ю ст. 94 Конституції України процедури набрання ним чинності, що, відповідно до частини 1 ст. 152 Конституції України, є підставою для визнання закону неконституційним повністю».