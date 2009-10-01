Литвин має намір заборонити продавати ОПЗ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір ініціювати прийняття закону про заборону продажу ВАТ «Одеський припортовий завод» у найближчі роки.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН заявив під час зустрічі з жителями Болградського району Одеської області, відповідаючи на запитання.

Керівник парламенту вкотре наголосив, що він є «категоричним противником» продажу стратегічних підприємств, які приносять прибуток країні, під час фінансово-економічної кризи та напередодні політичних кампаній.

В.ЛИТВИН вважає загрозливою ситуацію, за якої «замість пошуку консенсусу та порозуміння основні політичні гравці прагнуть до абсолютної влади, аби забрати те, що залишилося у державній власності». У цьому контексті голова Верховної Ради України охарактеризував ситуацію із продажем ОПЗ як «велику аферу». «Дуже дивною виглядає позиція Фонду держмайна та уряду, коли спочатку визначається стартова ціна у 4 млрд. грн., а після того як знаходиться покупець, який пропонує не набагато більшу суму, результат угоди анулюється і заявляється про те, що об`єкт коштує удвічі дорожче», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, В.ЛИТВИН висловив переконання, що у центрі уваги влади повинні перебувати «проблеми кожного українця, аби зробити все, щоб кожен громадянин жив, працював і відчував себе гідною людиною».

Основою стабільності в країні, на його думку, має бути «консолідована та ефективно працююча влада, представники якої не займалися би публічним з`ясуванням стосунків, а діяли б виключно в інтересах країни та народу». «Натомість поки що спостерігається тенденція, коли політики або ділять країну, або демонструють взаємне неприйняття», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ ”Нортіма” (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) в розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ ”Азот-сервіс” (Росія), ТОВ ”Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ ”Нортіма” (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила в змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

ТОВ «Нортіма» має намір оскаржувати в суді рішення Фонду державного майна України про визнання конкурсу недійсним.