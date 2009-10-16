ГПУ підрахує виплати Кислинського, отримані на держслужбі

Народний депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО направив Генеральному прокурору України звернення з проханням встановити загальну суму виплат (зарплати та інших), які колишній заступник голови СБУ Андрій КИСЛИНСЬКИЙ впродовж кількох років отримував на високих державних посадах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИЛИПЕНКА, він також рекомендує Генпрокуратурі провести розслідування діяльності А.КИСЛИНСЬКОГО на посаді заступника голови СБУ, зважаючи, зокрема на те, що він мав доступ до інформації, що може становити державну таємницю.

У прес-службі В.ПИЛИПЕНКА нагадали, що раніше депутат уже звертався до Генпрокуратури стосовно взяття А.КИСЛИНСЬКОГО під варту за наявності підстав для порушення справи за ч. 1.3 ст. 358 (”підробка документів, печаток, штампів і бланків”) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 не оподатковуваних мінімумів, арешту терміном до 6 місяців чи обмеження волі на термін до 2 років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ заявив про використання А.КИСЛИНСЬКИМ підробленого документа про вищу освіту. Він звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку достовірності диплома А.КИСЛИНСЬКОГО.

12 жовтня міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК заявив, що результати перевірки Міносвіти підтвердили, що заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка.

13 жовтня голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади свого заступника, яке В.ЮЩЕНКО задовольнив.