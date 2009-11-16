Антикорупційну стратегію Кабмін планує затвердити на початку грудня

Кабінет міністрів планує затвердити Антикорупційну стратегію України на відкритому засіданні 9 грудня, присвяченому розгляду питання про боротьбу з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ під час зустрічі з президентом групи країн Ради Європи проти корупції (GRECO) Драго КОСОМ.

”Боротьба з корупцією є одним з пріоритетів роботи нашого уряду”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що в уряді було введено посаду уповноваженого з боротьби з корупцією, затверджено план заходів щодо боротьби з корупцією і набув чинності Закон ”Про основи протидії корупції в Україні”.

Як повідомив О.ТУРЧИНОВ, Кабмін направив на розгляд Верховної Ради України ряд законопроектів, що стосуються змін у судовій системі.

”На жаль, Україна зараз перебуває в епіцентрі передвиборчої боротьби, і це впливає на ефективність роботи Ради, але Кабмін і ті депутати, які нас підтримують, зроблять все, щоб ці законодавчі акти було виконано”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.