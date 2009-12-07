АМК розслідує порушення антиконкурентного законодавства на нафторинку

На сьогоднішній день Антимонопольний комітет України розслідує 53 справи про порушення антиконкурентного законодавства на ринках нафти й нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО в ході першої міжнародної конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів, організованої консалтинговою компанією «А-95».

За його словами, за 10 місяців ц.р. АМК ухвалив рішення у 33 справах про порушення конкурентного законодавства на ринках нафти й нафтопродуктів. При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО додав, що ці рішення стосувалися 55 суб`єктів на загальнодержавних ринках у 13 регіонах.

Також голова АМК зазначив, що сума штрафів за цими рішеннями становила понад 4 млн. грн. (окрім ринку авіапального).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ц.р. АМК доручив своїм регіональним відділенням перевірити обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти. Зокрема, розслідування стосувалося найбільших операторів – ВАТ «Укрнафта», ТОВ «ТНК-ВР Комерс», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ЗАТ «ЛИНИК», ТОВ «Паралель-М ЛТД», ТОВ «ТД «Континіум-Галичина», ВАТ «Концерн «Галнафтогаз», ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «НК Альфа-нафта», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК Галичина» й тих підприємців, які мають ринкову частку на регіональних ринках бензинів і дизельного пального.

Впродовж 2008 року органи АМК викрили понад 300 порушень конкурентного законодавства, здійснених підприємцями, які працюють на ринках нафтопродуктів.