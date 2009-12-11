Луценко готовий очолити МВС в майбутньому. За умови…

Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО готовий працювати в майбутньому главою МВС за умови синхронізації дій Президента і всіх правоохоронних відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві після з’їзду партії «Вперед Україно», який висловив підтримку Юлії ТИМОШЕНКО на виборах Президента.

«Я готовий працювати міністром внутрішніх справ при умові, якщо буде створена єдина команда Президента, генпрокурора, міністра внутрішніх справ та інших представників силових відомств», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що жодного разу не обговорював з Ю.ТИМОШЕНКО жодних посад у майбутньому. «Які посади - мені не принципово», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.