Турчинов пропонує ВР терміново подолати вето на закон

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ пропонує парламенту терміново подолати вето Президента на закон про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що завтра необхідно подолати вето Президента на даний закон.

За його словами, ветування узгодженого з міжнародними організаціями закону може призвести до досить серйозних наслідків для України.

«Може бути серйозно понижений статус України», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

У свою чергу, представник Президент у парламенті Ігор ПОПОВ наголосив, що глава держави не проти ухвалення закону щодо боротьби з легалізацією незаконних доходів, а пропонує парламенту внести кілька поправок, які б покращили даний закон і сприяли ефективнішій боротьбі з цим негативним явищем.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», для повторного розгляду Верховною Радою.

В.ЮЩЕНКО у своїх зауваженнях, зокрема, зазначає, що нова редакція закону “не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму”.

Президент переконаний, що даний закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.