Скоєно черговий напад на чергового запорізького чиновника

У Дніпропетровську стріляли у заступника голови правління ЗАТ ”Запорізький масложиркомбінат”.

Інформацію про інцидент кореспонденту УНІАН підтвердив начальник ГУ МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.

”Дійсно, ми отримали повідомлення про те, що сьогодні вдень у Дніпропетровську було госпіталізовано з вогнепальним пораненням заступника голови правління Запорізького масложиркомбінату”, - відзначив В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.

За його словами, зараз постраждалий перебуває у лікарні у важкому стані.

Дніпропетровське управлення міліції вирішує питання про порушення кримінальної справи, яка, ймовірно, розслідуватиметься із залученням запорізьких правоохоронців, сказав В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.