У Луценка вимагають від Ющенка генеральських звань та нагород

Народний депутат України, начальник ГУ МВС України в АР Крим Геннадій МОСКАЛЬ нагадує, що відповідно до норм Конституції Президент зобов’язаний присвоювати вищі військові та спеціальні звання.

Як повідомляє прес-служба "Народної самооборони", про це Г.МОСКАЛЬ заявив, коментуючи висловлену Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ думку про його небажання підписувати нові звання до Дня міліції України.

«Це є обов’язок Президента, а не його право», - сказав Г.МОСКАЛЬ, додавши, що за обов’язками Президента, декларованими Конституцією, В.ЮЩЕНКО не має права відхиляти подання міністра внутрішніх справ, підтримане Кабінетом міністрів України. При цьому він нагадав, що згідно з Конституцією України (ст. 106, пункт 24) обов’язком Президента України є присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших вищих спеціальних звань і класних чинів. А згідно з пунктом 25 ст. 106, Президент мусить нагороджувати державними нагородами, встановлювати президентські відзнаки та нагороджувати ними.

«Те, що Президентом присвоюватимуться тільки воїнські звання, як це декларує В.ЮЩЕНКО, абсолютно не вписується в конституційні повноваження Президента України. Адже в Конституції вказано, що він «має присвоювати спеціальні звання», а генерал міліції - це спеціальне звання», - наголосив Г.МОСКАЛЬ.

Продовжуючи тему він сказав, що «Президент не може порушувати статтю 24-ту Конституції, де вказано, що всі люди рівні, незалежно від їхнього становища у суспільстві".