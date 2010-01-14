Суд підтвердив законність рішення ЦВК щодо голосування вдома

Резонансна постанова Центральної виборчої комісії № 6 від 4 січня 2010 року, навколо якої останніми днями точилось безліч суперечок та звинувачень в упередженості, визнана абсолютно законною.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ЦВК, 13 січня 2010 року Вищий адміністративний суд України виніс ухвалу за результатами розгляду апеляційної скарги довіреної особи кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО Андрія ПОРТНОВА, якою залишив у силі постанову Центральної виборчої комісії, яка встановлює, зокрема, порядок звернення виборця до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому можливість проголосувати за місцем перебування.

Отже, в судовому порядку доведено, що Центральна виборча комісія при прийнятті постанови діяла у повній відповідності до положень законодавства, відзначили в Секретаріаті.

За інформацією ЦВК, колегія суддів дійшла висновку, що чинне законодавство України не встановлює вимог щодо подання виборцем будь-яких додаткових документів до заяви про голосування за місцем перебування. Зазначення конкретного документа, яким підтверджується неможливість виборця самостійно пересуватися, є звуженням кола осіб, які мають підстави для голосування поза межами приміщення для голосування, і позбавляє значну частину таких виборців можливості реалізувати своє виборче право.

Відтак, постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 8 січня 2010 року у справі за позовом А.ПОРТНОВА до Центральної виборчої комісії залишена без змін, а апеляційна скарга А.ПОРТНОВА - без задоволення як необґрунтована і така, що не спростовує висновки суду першої інстанції.

“Таким чином, всі звинувачення, які останнім часом лунали на адресу Центральної виборчої комісії з вуст високопосадовців, спростовані всіма судовими інстанціями”, - відзначили в Секретаріаті Комісії.