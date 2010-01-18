Жодних скарг від кандидатів у президенти поки не надходило

Жодних скарг від кандидатів у президенти щодо голосування у першому турі до Центральної виборчої комісії поки не надходило.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.

«Жодних скарг від кандидатів на пост Президента не надходило. Зараз, очевидно, мертвий сезон – пауза осмислення. Передбачаю, що ці скарги попередньо заготовлені і вони будуть», - сказав В.ШАПОВАЛ.