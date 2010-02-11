Голова СБУ не знайшла бойовиків на площі біля Центрвиборчкому
Навіть рівень загальної злочинності знизився
Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що на площі біля Центральної виборчої комісії немає ніяких бойовиків зі зброєю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Ні зброї, ні так званих бойовиків, незалежно від того, від якої партії з регіонів вони прибувають, немає», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, зазначивши при цьому, що в останні дні у Києві навіть знизився рівень загальної злочинності.
Водночас він зауважив, що у спецслужби немає інформації щодо можливих провокацій. «Ті провокації, які, не дай Бог, будуть, будуть доведені до кінця (мається на увазі розкриття і покарання винних – УНІАН) і будуть встановлені всі, хто за ними стоїть, і хто їх фінансує», - сказав голова СБУ, зазначивши при цьому, що так само до логічного завершення буде доведено розслідування тих провокацій, які мали місце під час голосування у другому турі виборів Президента, і не лише у Луганській області, де мали місце 4 повідомлення про замінування виборчих дільниць.
При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що подібні акції готувалися не лише у цьому регіоні, але були вчасно попереджені.