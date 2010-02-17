Судовий процес не вплине на дату інавгурації Президента України

Судовий процес щодо оскарження результатів виборів Президента України не вплине на дату інавгурації, призначеної на 25 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

«Рішення суду, я порахував процесуальні строки, має з’явитися найпізніше у неділю. Інавгурацію призначено на 25-те число. Від неділі до четверга (25 лютого – УНІАН) ще багато часу. Якщо буде рішення суду, яке унеможливить інавгурацію, то зрозуміло, інавгурації не може бути», - сказав А.МАГЕРА.

Він зазначив, що на даний час є можливість ухвалити рішення до дати призначеної парламентом інавгурації.

На думку А.МАГЕРИ, перенесення інавгурації мало би сенс, якби вона була призначена не на 25 лютого, а, наприклад, на 18-те.

Водночас А.МАГЕРА зазначив, що рішення Вищого адміністративного суду України про призупинення дії протоколу ЦВК про результати другого туру виборів не означає скасування їхніх результатів. Дія протоколу призупинена лише на час розгляду позову кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО по суті, додав він.