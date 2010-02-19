Коаліція проконсультується з юруправлінням щодо підтвердження своєї діяльності

Рада коаліції доручила члену фракції НУ-НС Роману ЗВАРИЧУ провести консультації з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ і юридичним управлінням ВР щодо єдиного розуміння відносно документів, які потрібно подавати для підтвердження існування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО після завершення засідання Ради коаліції.

За його словами, коаліція вкотре підтвердила своє існування і вважає, що закон про Регламент ВР, що набрав чинності, зворотної дії не має. «Але є стаття, яка породила нові реалії. Тому ми зараз проведемо консультації з головою Верховної Ради для того, щоб зрозуміти, що означає його оголошення відносно десятиденного терміну», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що Конституція чітко передбачає, що коаліцію мають формувати фракції, у складі яких загалом не менше 226 депутатів. «Але до нових реалій ми все-таки хочемо упорядкувати документи нашої коаліції», - сказав він.

У свою чергу, член фракції НУ-НС Р.ЗВАРИЧ зауважив, що голова ВР, роблячи відповідну заяву, вимагав від коаліції подачі документів, а не конкретних списків. «Для того, щоб наше розуміння було однакове, для того було прийнято рішення провести відповідні консультації», - додав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, потрібне чітке розуміння, які документи необхідні саме з огляду на те, що у Регламенті ВР вказано про необхідність списків депутатських фракцій, що утворили коаліцію. За його словами, зокрема слід з’ясувати, потрібні списки депутатів чи саме фракцій. Він також зауважив, що відповідні консультації з головою ВР планується провести сьогодні.

Лідер фракції БЮТ додав, що з сьогоднішнього дня почнеться збір підписів під поданням до Конституційного Суду щодо тлумачення цих норм відповідно до Конституції. За словами І.КИРИЛЕНКА, фракція це зробить, щоб це стало зрозумілим не тільки для неї та нинішнього складу коаліції, а й для усіх наступних коаліцій.