Мер Нетішина подав у відставку в зв’язку з судовим розглядом

Мер міста Нетішина в Хмельницькій області Олександр СМИШЛЯЄВ написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, це пов’язано із судовим процесом, який триває над мером.

У прес-службі нагадали, що в грудні минулого року Нетішинський міський суд засудив О.СМИШЛЯЄВА до 3,5 років ув’язнення без права обіймати керівні посади і без права на амністію за порушення трудового законодавства і невиконання рішення суду (ч.1. ст. 172 і ч. 2 ст. 382 КК України).

Як повідомила УНІАН секретар Нетішинської міської ради Людмила ГОРБАТЮК (обіймала дану посаду до 25 лютого 2010 року – УНІАН), кримінальну справу було порушено “за фактом незаконного звільнення начальника управління освіти Нетішинської міської ради Марії МОЦИК”. За її словами, суд своїм рішенням поновив на роботі начальника управління освіти, але О.СМИШЛЯЄВ відмовлявся виконувати рішення суду, а також продовжував виконувати обов’язки мера, підписавши підписку про невиїзд.

Наразі мер подав позов до апеляційного суду, а також написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Довідка УНІАН. О.СМИШЛЯЄВ обіймає посаду мера Нетішина з 2006 року. Містоутворюючим підприємством для Нетішина є Хмельницька АЕС.