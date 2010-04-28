Генпрокуратура закінчила досудове слідство у справі Лозінського

Генеральною прокуратурою України закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у вбивстві мешканця Голованіського району Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, Слідчим управління з розслідування особливо важливих справ пред’явлено в остаточній редакції обвинувачення усім причетним до цього злочину особам, і сьогодні їм надана можливість приступити до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

1 березня 2010 року В.ЛОЗІНСЬКОГО було затримано у Києві.

3 березня Печерський районний суд Києва вибрав запобіжний захід В.ЛОЗІНСЬКОМУ у вигляді арешту.

Екс-прокурор Голованівського району Є.ГОРБЕНКО та колишній начальник райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИЙ перебувають на підписці про невиїзд.