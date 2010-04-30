Посадовці управління екології на Київщині розкрали 3 млн. грн.

Співробітники СБУ викрили злочинний механізм розкрадання бюджетних коштів, виділених на екологічне оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Зловживаючи службовим становищем, посадовці однієї з державних структур Київщини привласнили у 2008 році понад 3 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-cекторі Управління СБУ в Києві.

Зокрема, встановлено, що у листопаді 2008 року в рамках реалізації національної екологічної програми посадовці регіонального Держуправління охорони навколишнього природного середовища отримали бюджетні кошти на ліквідацію наслідків забруднення підземних та поверхневих вод і ґрунтів на території Державного дендропарку ”Олександрія”, що на Київщині.

На виділені й отримані з бюджету 3 млн. 840 тис. 935 грн. працівники однієї з приватних фірм мали провести буріння та облаштування свердловин, відкачування забруднених вод, а також дослідження території дендропарку.

У результаті ініційованої СБУ комплексної еколого-геологічної експертизи і ревізії фінансово-господарської діяльності було з’ясовано, що за півтора року комерційна структура встановила лише побутовий вагончик та пробурила 3 свердловини із 40 запланованих. Фактично загальна вартість виконаних робіт склала всього 512 тис. грн.

Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За матеріалами СБУ прокуратурою столиці порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом службового підроблення посадовими особами комерційної структури, що заподіяло матеріальних збитків державі.

Слідство триває.