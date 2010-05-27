Журналісти «Експресу» заявляють про системний тиск

Журналісти львівської газети «Експрес» заявляють, що тиск на їхнє видання набув системного характеру.

Про це йдеться у Відкритому листі журналістів “Експресу” до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якого передано УНІАН.

“За період з 13 квітня 2010 року по 25 травня 2010 року не відбулося жодних подій, які засвідчували би, що тиск на газету «Експрес» припинено чи послаблено. ...Ми вимушені заявити, що тиск на газету набув системного характеру”, - наголосили журналісти.

Зокрема, за їхніми словами, “жодних дієвих кроків за письмовими заявами редакції щодо розслідування обстрілів газети, замахів на життя головного редактора і т.д. працівниками міліції та прокуратури області не зроблено; не проведено жодної експертизи; не відібрано жодного пояснення”.

Як зазначають в “Експресі”, окремі постанови про відмови у порушенні кримінальних справ за фактами незаконних дій щодо журналістів “вражають неприхованим цинізмом; публічно виголошена обіцянка нового начальника обласного УМВСУ Михайла ЦИМБАЛЮКА зустрітись з представниками редакції та особисто почути про факти тиску на редакцію не виконана”.

Крім того, підкреслюється у Відкритому листі, “інформація про те, що проти міліціонерів, які дозволили залишити без нагляду шестимісячну дитину, застосовували насилля до журналістів і т.д., порушено кримінальну справу, виявилась неправдою”.

Також, за словами журналістів, “абсурдний позов прокуратури Львівської області з вимогою «заборонити редакції газети «Експрес» поширювати недостовірну інформацію, що порушує ділову репутацію прокуратури» досі не відкликано з господарського суду м. Львова”.

У виданні також заявляють, що “розгорнута масштабна кампанія з дискредитації газети” та наводять ще низку фактів, що свідчать про тиск на “Експрес”.

У зв’язку з цим журналісти “Експресу” запитують Президента України: “Чи мають бути притягнуті до відповідальності особи, винні у перешкоджанні журналістській діяльності та організації системного тиску на незалежний засіб масової інформації”.

На думку авторів Відкритого листа, “лише порушення кримінальної справи за статтею 171 Кримінального кодексу України, здійснення об’єктивного розслідування групою незалежних слідчих та неупереджений судовий розгляд встановлених слідством у рамках цієї справи фактів дозволять переcвідчитись, чи відповідь на це питання є правильне».

Як повідомлялося, 13 квітня 2010 року журналісти газети «Експрес» провели резонансну акцію радикального протесту на міжнародній трасі Київ-Чоп, вимагаючи припинити тиск на газету. Найвищі посадові особи держави пообіцяли вивчити ситуацію і вжити необхідні заходи реагування.