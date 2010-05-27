Керівництво ”Дніпроспецсталі” заявляє про захват підприємства

Керівництво ВАТ ”Дніпроспецсталь” стверджує, що озброєні співробітники міліції незаконно проникли на територію заводу - на шлакові відвали заводу на території Балки Середньої і паралізували роботу підприємства.

Про це повідомив УНІАН заступник голови правління підприємства Альберт ЗАЙЦЕВ.

”Сьогодні о 6.30 ранку співробітники ДАІ, ППС і ”Беркута”, не повідомивши керівництво підприємства, прибули на його територію, заявили представникам приватної охоронної структури, яка забезпечує охорону шлакових відвалів заводу, що проводитимуть на відвалах обшук, проникли на територію підприємства і зараз не допускають на цю частину заводу його керівництво, не пред’являючи жодних документів, які пояснюють їх дії”, - повідомив А.ЗАЙЦЕВ.

За словами А.ЗАЙЦЕВА, з території відвалів без пояснення причин правоохоронці у невідомому напрямі вивезли близько 40 співробітників, які працювали на відвалах у момент приїзду міліції.

Головне управління МВС України у Запорізькій області офіційної інформації про причини того, що відбувається, поки не дає.