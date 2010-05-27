Прокуратура «витрусила» з підприємств 2,7 млн. грн. боргів із зарплати

У Севастополі з початку поточного року у результаті заходів прокурорського реагування працівникам підприємств-боржників виплачено 2,7 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу прокуратури Севастополя Ігор ШЕВЧЕНКО.

За його інформацією, у 2010 році органами прокуратури в результаті проведених перевірок щодо перших керівників підприємств порушено 6 кримінальних справ за ст. 175 Кримінального кодексу України - за необґрунтовану невиплату заробітної платні. Внесено понад 30 документів прокурорського реагування, спрямованих на забезпечення своєчасності виплати зарплати.

Зокрема, як додав І.ШЕВЧЕНКО, прокуратурою проведено досудове слідство і передано до суду дві кримінальні справи щодо двох директорів товариств з обмеженою відповідальністю за необґрунтовану невиплату зарплати 30 працівникам. Також передано до суду кримінальну справу щодо директора одного з приватних підприємств - за борг із зарплати в сумі 113 тис. грн. перед 25 працівниками. Щодо решти справ проводиться досудове слідство.

Крім того, як повідомив представник керівництва прокуратури, пред`явлено понад 70 позовів про стягнення невиплаченої зарплати на суму 390 тис. грн. Частину позовів прокурорів судами вже розглянуто і задоволено. На виконання судових наказів стягнуто на користь громадян понад 100 тис. грн.