Від начальника Київської міліції вимагають відставки

Партія „За Україну!” вимагає повного, об’єктивного і швидкого розслідування факту загибелі Ігоря Індила - студента Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Макаренка, який помер в Шевченківському райвідділку столичної міліції, та притягнення до відповідальності винних в його смерті.

Про це заявив заступник голови партії „За Україну!”, голова Київської міської організації партії Юрій ЗУБКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Правоохоронці повинні негайно порушити кримінальну справу у зв’язку із смертю І.Індила та взяти під арешт міліціонерів, які тримали студента в Шевченківському райвідділку, щоб ті не чинили тиск на розслідування», - вимагає голова Київської міськорганізації партії «За Україну!».

„Пояснення міліціонерів, що нібито юнак отримав смертельні травми через те, що кілька разів впав у райвідділку, далекі від здорового глузду, - наголошує Ю.ЗУБКО, - В нас є підозри, що численні черепно-мозкові травми, які призвели до смерті студента, були завдані йому внаслідок насильства».

Також Ю.ЗУБКО наполягає, що після цієї жахливої трагедії начальник ГУМВС України в м. Києві Олексій КРИКУН має піти у відставку, а генеральній прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО та міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ повинні взяти розслідування загибелі студента під особистий контроль.

Довідка УНІАН. 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента в районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

Того вечора, розповідають студенти, до Ігоря приїхав шкільний друг, вони трохи випили, в переддень свята, і студент вирішив провести товариша. На веранді хлопці зустріли дільничного, який повертався додому. Зав`язалася перепалка, і міліціонер запропонував проїхати в райвідділ. Хлопець погодився. Коли о 21.30 дільничний повернувся в гуртожиток, вже викладачі почали просити міліціонера відпустити хлопця. “Дільничний відмовився, тому що, за його словами, Ігор буянив у відділі. Відпустити його могли тільки через три доби”, - йдеться в повідомленні. Також телеканалу вдалося дізнатися, що трагічної ночі до райвідділку “4 рази викликали «швидку», але забрати хлопця медики відмовилися”.

Крім того, студенти розповіли ТСН, що “міліція тисне на студентів, аби підлітки заявили, нібито була бійка, і Ігор сідав до міліційної машини вже побитий з проломленою головою”.

В свою чергу у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що студента було доставлено до Шевченківського райуправління міліції, де він загинув, за нібито грубе порушення громадського порядку. За даними ГУ МВС України в Києві, студент загинув через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані. За інформацією ЦГЗ, «під час перебування в міліції студентові стало зле, і він кілька разів упав, через що одержав черепно-мозкову травму».

У міліції наголошують, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив».

При цьому в ЦГЗ спростовують інформацію про те, що смерть наступила в результаті дій співробітників міліції. За інформацією правоохоронців, «швидку» студентові викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його.