Прокуратура проведе перевірку за фактом загибелі студента

У столичній прокуратурі обіцяють провести належну перевірку, розпочату внаслідок загибелі студента у Шевченківському райуправлінні міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва, наголосивши, що відразу після отримання інформації про загибель людини на місце події виїжджали працівники прокуратури Шевченківського району Києва.

В прокуратурі також підкреслили, що для прийняття рішення порушувати чи не порушувати кримінальну справу, законом відведено 10 діб.

В свою чергу у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що нікого з працівників Шевченківського райуправління на час проведення прокурорської перевірки поки що не відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомлялося, студента було доставлено до Шевченківського райуправління міліції, де він загинув, за нібито грубе порушення громадського порядку. За даними ГУ МВС України в Києві, студент загинув через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані.

Зокрема, як зазначили у міліції Києва, близько 10 днів тому студент одного з ВНЗ святкував своє 20-річчя в гуртожитку, де він проживав. Близько 20.00 він пішов проводити свого земляка і «після повернення в гуртожиток у п`яному стані почав бешкетувати».

«Після тривалого часу такої поведінки дільничний, який тимчасово проживає в цьому ж гуртожитку, вирішив направити цього студента в районне відділення міліції, - відзначають правоохоронці. - До РВВС студента доправили в стані сильного алкогольного сп`яніння, і поряд з ним постійно був його земляк».

За інформацією ЦГЗ, «під час перебування в міліції студентові стало зле, і він кілька разів упав, через що одержав черепно-мозкову травму».

У міліції наголошують, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив».

При цьому в ЦГЗ спростовують інформацію про те, що смерть наступила в результаті дій співробітників міліції. За інформацією правоохоронців, «швидку» студентові викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його.