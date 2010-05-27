Київрада зобов’язала зупинити конфліктне будівництво на вулиці Гончара

Депутати Київської міської ради зобов’язали ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» зупинити будівництво житлового комплексу за адресою: вулиця Олеся Гончара, 17-23.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 82 з 110 присутніх у залі депутатів міськради.

Доповідач з цього питання, депутат з фракції БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ зазначив, що, згідно з цим рішенням, будівельна компанія має припинити всі роботи за вказаною адресою та привести всю свою документацію у відповідність до вимог Генерального плану столиці та правил забудови в історичній зоні. Тобто, як мінімум, передбачити у проекті будівництва висоту будівлі до 25 метрів. Після цього роботи з будівництва або будуть продовжені, тобто компанія зможе закінчити будівництво, але вже відповідно до обмежень та містобудівних норм в охоронній зоні заповідника “Софія Київська”, або ж узагалі це будівництво буде відмінено.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2209 року прокуратура міста Києва винесла припис, яким вимагала негайно припинити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 06.06.2008 р., виданого ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» для будівництва житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення і вбудованим паркінгом по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі міста Києва.

Разом із тим ТОВ «Інвестиційно-будівельна група», яка виступає забудовником житлового будинку по вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі Києва, заявила, що не має наміру відмовлятися від продовження будівництва об`єкту, незважаючи на всі перешкоди.

У свою чергу, кияни організовували акції протесту з вимогами припинити будівництво за цією адресою, яке загрожує руйнацією довколишніх старовинних будинків та Софії Київській.

10 серпня 2009 року суддя Шевченківського райсуду Києва видав ухвалу, якою заборонив жителям cтолиці чинити спротив будівництву поблизу Софії Київської на вулиці Гончара, 17-23.

12 лютого 2010 року у прес-службі Київської міськдержадміністрації повідомили, що столична влада має намір припинити скандальне будівництво по вулиці Олеся Гончара, 17-23.

26 лютого депутати Київради зобов’язали ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» привести проект будівництва житлового комплексу на вулиці Олеся Гончара, 17-23 у відповідність до рекомендацій ЮНЕСКО. За таке рішення проголосували 93 із 114 присутніх у залі депутатів Київради.

2 березня Депутати Київради проголосували за новий документ щодо подальшої долі конфліктного будівництва на вул. Гончара, 17-23, проект якого ще буде виписано з урахуванням усіх названих депутатами на засіданні сесії поправок.