ГоловКРУ заявляє про фінансові порушення в структурі РНБО

Головне Контрольно-ревізійне управління в результаті ревізії Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України виявило порушення фінансово-бюджетного законодавства на більш як 800 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГоловКРУ.

“Ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного інституту проблем міжнародної безпеки (НІПМБ) за 2008-2009 роки та завершений звітний період 2010 року встановлено порушень фінансово-бюджетного законодавства на загальну суму 827,4 тис. грн., з них в оплаті праці на 785,4 тис. гривень”, - йдеться в повідомленні.

За даними ГоловКРУ, “розміри щомісячних премій директору інституту та його заступникам встановлювались без відповідних розпоряджень секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо погодження розміру премії дирекції. Таким чином, на порушення п. 6 постанови № 268, без погодження із органом вищого рівня (РНБО України) дирекції Інституту нараховано та виплачено 495,9 тис. грн. щомісячних премій”.

При цьому, зазначає ГоловКРУ, “всупереч розпорядженням секретаря РНБО України, якими визначено, що преміювання здійснюється відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи в середніх розмірах по установі, та протягом 2008-2009 років розмір премії складав 30-60% посадового окладу, розмір щомісячної премії директора інституту становив 250-900%, першого заступника директора - 50-350%, заступника - 30-250%. Крім того, на підставі наказів директора Інституту окремим працівникам з порушеннями Положення про преміювання нараховано та виплачено 69,5 тис. грн. щомісячної премії”.

Одночасно, “порушуючи порядок виплати щомісячних премій, институтом не дотримано вимоги порядку обчислення середньої заробітної плати щодо розрахунків відпускних та середнього заробітку під час перебування працівників у відрядженні. Так, неврахування у відпускних сум щомісячних премій призвело до недоотримання працівниками 193,4 тис. грн., а невірний розрахунок розміру середнього заробітку спричинив втрату 17,9 тис. грн. доходів”, повідомляє ГоловКРУ.

Довідка УНІАН. Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року №173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”. Цим указом Національний інститут українсько-російських відносин було перетворено у Національний інститут проблем міжнародної безпеки.

Інститут здійснює фундаментальні дослідження та прикладні розробки з актуальних проблем глобальної і регіональної безпеки та стабільності, міжнародних відносин та зовнішньої політики, зовнішніх впливів на розвиток внутрішніх процесів в Україні.

Директором Національного інституту проблем міжнародної безпеки є Олександр ВЛАСЮК.