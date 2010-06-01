Скарги на порушення у роботі ДПА і митниці обіцяють узагальнити

Найближчим часом податківці та митники разом із бізнес-асоціаціями систематизують усі скарги, які надходять від підприємців щодо роботи представників цих державних органів.

Як повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, про це він заявив учора під час наради з представниками бізнес-кіл, Державної податкової адміністрації України та профільних відомств.

С.ТІГІПКО переконаний, що паралельно з підготовкою нової редакції Податкового кодексу та дерегуляцією економіки Кабінет міністрів України повинен налагодити відносини бізнесу та податкових органів, завданням яких має стати не покарання за неправильне ведення обліку та звітності, а надання допомоги підприємцям у грамотному підрахунку та своєчасній сплаті податків.

«Настав час змінювати філософію відносин влади і бізнесу. Потрібно створювати такі умови, щоб підприємці сплачували податки. Ми ж зі всіма працюємо, як із порушниками. Чим довше це триватиме, тим гірше збиратимемо податки», – підкреслив С.ТІГІПКО.

За словами віце-прем’єр-міністра, уже найближчим часом відбудуться наради з представниками Державної податкової адміністрації, митної служби та бізнес-асоціацій, на яких будуть систематизовані усі скарги, які надходять від підприємців щодо роботи представників цих державних органів.

«Ми маємо конкретно з’ясувати чого стосуються порушення, систематизувати їх та визначити, яких заходів необхідно вжити, щоб швидко їх усунути. Сьогодні від розмов потрібно йти далі і вмикати відповідні механізми і в центрі, і на місцях, щоб отримати результат, який задовольнить і бізнес, і владу», – заявив С.ТІГІПКО.

Урядовець ініціював проведення таких нарад в областях і зазначив, що особисто контролюватиме усунення бар’єрів, які стримують розвиток бізнесу.

На думку С.ТІГІПКА, якомога швидше повинна запрацювати і Міжвідомча експертна рада з вирішення спірних питань щодо застосування податкового законодавства при Державній податковій адміністрації України.

«Якщо ми не будемо розбиратися, не будемо слухати бізнес, то реакцію від нього отримаємо дуже швидко, і реакція ця буде - тінізація. Коли ми хочемо мати додаткові надходження до бюджету, то повинні чути, чого потребує бізнес», – підкреслив урядовець.